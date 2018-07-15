Пенелопа Крус встретилась с семьёй Обама

Барак и Мишель Обама всю последнюю неделю провели в Испании. За это время они успели встретиться со многими известными личностями, среди которых актриса Пенелопа Крус и режиссёр Педро Альмодовар.

Крус поделилась на своей странице в Instagram снимком в компании режиссёра и бывшей первой леди США. Фото она сопроводила подписью: «Какое же это наслаждение и честь для меня и Педро встретить эту вдохновляющую пару».

Чета Обама, Крус и Альмодовар встретились после того, как политик выступил в Мадриде на экономическом форуме. Во время визита в Испанию 44-ый президент США также побывал в Музее королевы Софии, где его сопровождал король Испании Фелипе VI. Кроме того, известно, что Барак и Мишель Обама, к которым присоединились также их дочери Малиа и Саша, пообедали с бывшим послом США в Испании Джеймсом Костосом, а после вместе посетили шоу фламенко.