Пенелопа Крус против мачизма в детских сказках

Испанская актриса Пенелопа Крус заявила, что не одобряет мачизм и дискриминацию, которые, по её мнению, присутствуют в детских сказках. Поэтому, читая своим детям «Золушку» и «Белоснежку», она меняет концовку…

В интервью журналу Porter Edit испанка отметила, что сказки оказывают на детей большое влияние. При этом она считает, что многие классические сказки содержат посыл о том, что всё в мире решают мужчины, и тем самым такие истории могут сформировать искажённое восприятие у детей.

Оскароносная актриса сообщила, что, читая сказки о Золушке или Белоснежке своим детям, она меняет концовку. В её версии героини отвечают отказом на предложения выйти замуж и отвергают жизнь принцессы, чтобы стать астронавтом или шеф-поваром.

Крус также присоединилась к движению #MeToo, которое направлено на то, чтобы изменить отношение к женщинам в некоторых профессиональных областях, где их принижают в разных формах.