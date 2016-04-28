Пастафарианцы требуют оркестр от мэрии Аликанте

Пастафарианцы (последователи пародийной религии, верующие в макаронное божество) из Аликанте отправили в местную мэрию официальный запрос с просьбой предоставить им муниципальный оркестр на время проведения проповеди на пляже Плайя-дель-Коко. «Они должны будут ответить, так как это прошение было официальным», - отметила пресс-секретарь и член левой партии Guanyar Alacant Палома Серрано.

Она объяснила, что данное мероприятие является формой протеста против городской администрации: городскому оркестру было разрешено принять участие в празднествах по случаю Страстной недели, и пастафарианцы выступают против подобных практик, заявляя, что государственные ресурсы не должны использоваться для религиозных мероприятий.

В частности, они попросили, чтобы во время выступления их настоятеля в рамках церемонии, которая пройдет 8 мая с 12:00 до 14:00, оркестр исполнял популярные песенки, ушедшие в народ, вроде «Пакито, шоколадных дел мастера». «Это немного рискованно: если город ответит, то этот вопрос станет серьезным и официальным, а мы считаем его шуткой», - отметила Серрано.

Церковь Летающего Макаронного Монстра появилась в США в 2005 году. Таким образом ее основатель Бобби Хендерсон выразил протест против решения Совета по вопросам образования штата Канзас о преподавании теории «Разумного замысла» наравне с теорией эволюции. С тех пор к движению пастафарианцев начали присоединяться жители множества стран мира. Его испанские представители продолжают борьбу за свое признание: в настоящее время они собирают средства через краудфандинг с целью добиться своего включения в список официальных религиозных объединений.

«Мы надеемся на поддержку со стороны как почитателей Летающего Макаронного Монстра, так и тех, для кого одинаково приемлемо иметь Бога, создавшего мир за одну неделю, и Бога, созданного из пасты и мясных тефтелей», - написали они.

Пастафарианцы часто носят на голове дуршлаги и верят, что люди произошли от пиратов. По их мнению, в загробной жизни их ждет пивной вулкан и фабрика стриптиза.