Парк в Барселоне будут закрывать на ночь из-за дебоширов

Мэрия Барселоны решила закрывать на ночь парк «Сады Карлоса I», чтобы предотвратить инциденты, связанные с буйным поведением посетителей. Именно ночью здесь чаще всего случаются драки и другие происшествия. Местные жители жалуются на крики, потасовки и повальное пьянство, сообщает La Vanguardia.
Парк занимает площадь около 5,5 гектаров рядом с Олимпийской деревней. С наступлением темноты здесь собираются компании и устраивают так называемые «ботельоны» (совместное распитие спиртных напитков) перед тем, как отправится в ночной клуб. Со всеми вытекающими последствиями.
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