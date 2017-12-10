Папа римский назвал неправильным перевод молитвы "Отче наш"

В частности, речь идет о фразе "не введи нас во искушение", которая в испанской молитве звучит как "не дай нам впасть в искушение", и именно такую формулировку понтифик называет корректной. Он также счел искаженными английский и итальянский переводы, а также латинскую версию, которая является одной из самых древних. По смыслу все они соответствуют русскому тексту. По мнению Франциска, подобные трактовки греческого оригинала наводят на мысль, что людей искушает сам Бог. "Это я поддаюсь искусу, а не он подталкивает меня, чтобы посмотреть, как я падаю. Отец не поступит так со своими детьми – он немедленно поможет им встать. Соблазняет нас Сатана, это его работа", - отметил папа.

3 декабря испанскую трактовку молитвы приняла и католическая церковь Франции.