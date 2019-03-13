Паэлья может быть признана нематериальным наследием человечества

Мэрия Валенсии создала экспертную комиссию, которая займётся подготовкой заявки на включение валенсийской паэльи в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

В состав комиссии вошли специалисты из разных профессиональных областей. Первое заседание состоялось в понедельник, 11 марта, под руководством Совета по экономическому и туристическому развитию Валенсии.

Власти Валенсии напомнили, что ЮНЕСКО уже признала всемирным наследием ряд блюд и кулинарных практик, включая мастерство неаполитанских пиццайоли, кухню Малави, арабский кофе или азербайджанскую долму.

В мэрии Валенсии пообещали полную поддержку в процессе подготовки кандидатуры на внесение в список наследия человечества. Кроме того, городские власти отметили, что имидж паэльи с каждым годом меняется в лучшую сторону. Так, например, с недавнего времени 20 сентября празднуется Международный день паэльи.

Над составлением досье для ЮНЕСКО будут работать представители вузов: Университета Валенсии, Политехнического университета Валенсии, Университета Хайме I, Университета Аликанте, Университета Мигеля Эрнандеса; профессионалы из туристического сектора: Turisme Comunitat Valenciana, Туристического фонда Валенсии, Федерации предпринимателей в сфере гостиничного дела, организаторы Международного конкурса паэльи, а также Socarrat Estudio, Wikipaella, Publip's Servicie Plan и VLC Gastronomía. Вся процедура займёт не менее двух лет.