Пациента весом 350 кг выписали из испанской больницы из-за сложностей ухода за ним

Родственники 34-летнего пациента больницы Манисес (Валенсия), страдающего ожирением, подали в суд на медучреждение за «оставление человека в опасности». По их словам, мужчине требуется постоянная медицинская помощь, но его отправили на выписку, ссылаясь на «дефицит персонала и средств» для ухода за людьми с таким большим весом. Мужчина весит 350 кг.

В последний месяц жителю Туриса (Валенсия) по меньшей мере трижды понадобился больничный уход. При этом, чтобы попасть в клинику, ему требуется помощь 15 человек. Как сообщают родственники, мужчина страдает от дыхательной недостаточности и нуждается в кислородотерапии и постоянном уходе.

Семья несколько раз подавала жалобы руководству клиники, а также просила перевести его в государственную больницу, но, по словам сестры пациента, был получен отказ. Родственники также жалуются на качество ухода, отмечая, что язвы, с которыми мужчина поступил в больницу, сохранились, а персонал больницы не менял своевременно постельное бельё.

Родственники рассказывают, что всего пару месяцев назад мужчина сам передвигался и вёл обычную жизнь, но внезапно его тело «распухло от жидкостей и он не смог ходить». С тех пор за ним ухаживали мать и сестра, которым сложно даже поворачивать его на бок. Сестра больного также заявила, что он пребывает в крайне угнетённом состоянии и хочет покончить с собой, чтобы не быть обузой для семьи.