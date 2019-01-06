Пабло Касадо: четверть жертв домашнего насилия в Испании – не женщины

Газета El Mundo приводит слова политика: «Народная партия не будет скупиться на усилия, чтобы покончить с насилием, направленным против женщин. Но мы хотим, чтобы защищены были все пострадавшие». По его оценкам, в 75% случаев жертвами насилия становятся женщины, которые зачастую более уязвимы, в том числе в финансовом плане. В то же время, Касадо отметил, что ещё 25% случаев домашнего насилия приходится на детей, пожилых людей или гомосексуальные пары. Касадо подчеркнул, что меры по защите должны распространяться на всех, независимо от пола и возраста.

Этот вопрос генеральный секретарь Народной партии Теодоро Гарсия Эгеа обсудил со своим коллегой из партии Vox, которая является автором инициативы по всеобъемлющему охвату защитных мер.

Касадо также отметил работу Народной партии в области защиты прав женщин, подчеркнув позицию, ориентированную на борьбу с гендерным насилием. Он призвал действующее правительство принимать меры, направленные на искоренение домашнего насилия.