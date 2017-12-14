Отвергнутый своей возлюбленной испанец позвонил ей 200 раз и попал под суд

Жителя Теруэля приговорили к 22 дням общественных работ за преследование его бывшей подруги, сообщает газета ABC. Действия мужчины, который позвонил пострадавшей более 200 раз за месяц, были расценены как преступление по гендерному признаку. Таким образом он стремился возобновить отношения, однако истице его поведение показалось угрожающим, и девушка заявила о происходящем в полицию.

Инцидент произошел в прошлом месяце. За 3 недели обвиняемый позвонил свой экс-возлюбленной 206 раз, из них 179 раз – на мобильный телефон и 27 – на домашний. Она не хотела возвращаться к бывшему бойфренду и почувствовала, что ее преследуют. Еще больше девушка испугалась после того, как 25 ноября мужчина подкараулил ее на улице, зная, что она должна пройти именно по этому району, и попытался перегородить ей дорогу. Пострадавшей удалось уйти, и тогда она решила подать заявление в полицию. На прошлой неделе состоялось судебное заседание. Одними общественными работами наказание не ограничилось: обвиняемому также запретили приближаться к истице менее чем на 200 метров и пытаться каким бы то ни было образом связаться с ней в последующие восемь месяцев.