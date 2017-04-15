Отель в Михасе организовал благотворительный пасхальный ужин в помощь осликам

Отель Tamisa Golf в Михасе организовал благотворительный пасхальный ужин, призванный помочь осликам из приюта El Refugio del Burrito в Антекере. Собранные средства будут направлены на помощь учреждению, сотрудники которого подбирают брошенных или ставших жертвами плохого обращения животных. Приют является филиалом британской организации British Donkey Sanctuary.

За 33 евро, 5 из которых будут направлены на благотворительность, гостям предложены приветственные напитки, обед из трех блюд, возможность принять участие в лотерее, аукцион и развлекательная программа.