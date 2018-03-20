Останки Дали захоронили после эксгумации

Тело Сальвадора Дали, которое было извлечено прошлым летом для проведения анализа ДНК по решению суда, вновь захоронили в музее художника в Фигерасе (Жирона).

Как сообщили в Фонде Гала-Сальвадор Дали, процедура захоронения проходила ночью без лишних свидетелей. На следующий день – 16 марта - музей, посвящённый творчеству сюрреалиста, вновь открыл свои двери для посетителей в обычном режиме.

Тело художника привезли в Фигерас на прошлой неделе, и на протяжении нескольких дней в фонде ожидали разрешения на повторное захоронение.

Решение об эксгумации было вынесено судом Мадрида в июле прошлого года в связи с иском, поданным Пилар Абель, которая утверждала, что является дочерью Дали и потребовала проведения теста на отцовство. Тем не менее, анализ показал, что художник не приходится отцом Абель. Истицу обязали оплатить все судебные издержки, однако она обжаловала результаты анализа.