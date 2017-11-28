Опрос показал: дети мигрантов хорошо адаптируются в Испании

Второе поколение мигрантов чувствует себя полностью интегрированным в испанское общество, несмотря на некоторые трудности, с которыми его представителям приходится сталкиваться. Фонд Ортега-Мараньон провёл в Мадриде и Барселоне опрос, в котором приняли участие почти три тысячи человек, средний возраст которых составляет 22 года. Из них 2272 респондента – дети мигрантов, 700 – дети испанцев.

Всего 2% опрошенных сообщили о том, что регулярно или часто подвергаются дискриминации, при этом такие результаты зафиксированы среди детей как мигрантов, так и испанцев. При этом и те, и другие (в 40% и 38% случаев соответственно) заявили, что в целом испанцы склонны притеснять представителей других наций.

Почти половина респондентов, рождённых за рубежом, считают себя испанцами. Среди появившихся на свет на территории Испании к испанцам причисляют себя три четверти участников. Что касается языка, 22% детей мигрантов хотели бы владеть испанским и ещё одним языком.

Исследование показало, что значительных различий в таких категориях, как доступ к высшему образованию, не наблюдается. В университет поступили 30% опрошенных детей мигрантов и 40% детей испанцев.

Четверть респондентов заявили, что очень довольны своей работой, а более 40% - вполне довольны. При этом выяснилось, что дети иммигрантов испытывают больше сложностей с продвижением по карьерной лестнице и чаще занимают низкие должности.