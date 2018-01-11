Оформление блюд в ресторане Мартина Берасатеги смутило британскую актрису

Высокая кухня от шеф-повара Мартина Берасатеги, отмеченная звездами Michelin, привела в замешательство британскую актрису Трейси-Энн Оберман и ее супруга Роба Коуэна, которые посетили его ресторан во время своей поездки в Испанию.

Их смутил внешний вид одного из заказанных блюд, и своими сомнениями Оберман поделилась в Twitter. На снимке, опубликованном актрисой в соцсети, изображена влажная салфетка на необычной деревянной подставке, которую муж актрисы посчитал съедобной и попытался съесть. «Вот так и бывает, когда ходишь в рестораны с одной, двумя или тремя звездами Michelin. Честно», - написала Оберман в своем аккаунте.

Этот курьезный случай получил широкую огласку, когда актриса отметила в своем твите движение We Want Plates, представители которого борются с использованием органических материалов в подобных целях. В конце концов Оберман осталась при своем мнении, но все же отметила высокое качество еды в ресторане Берасатеги. «Извини, МБ, еда была великолепной, подача несколько претенциозной, но твои сотрудники ведут себя слишком покровительственно. Это ресторан, а не церковь. Целую», - написала актриса в следующем сообщении.