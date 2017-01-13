Офицеры Гражданской гвардии пожаловались на дискриминацию в сравнении с Национальной полицией

Испанская ассоциация служащих Гражданской гвардии (AEGC) пожаловалась на дискриминацию по отношению к себе в сравнении с Национальной полицией, сообщают информационные агентства страны. В основном их претензии касаются процесса сдачи экзамена для поступления на государственную службу, однако офицеры упомянули и другие аспекты, например, вопросы оплаты труда. Свои предложения агенты Гражданской гвардии представили в документе, который был передан национальным управлением AEGC во главе с Хавьером Бенито Молиной генеральному директору формирования Хосе Мануэлю Ольгадо.

Члены ассоциации объяснили, к сдаче экзамена на поступление в ряды Гражданской гвардии допускаются кандидаты, закончившие средние классы школы, в то время как от потенциальных агентов Национальной полиции требуют полного среднего образования. С точки зрения представителей AEGC, подобная разница в требованиях впоследствии приводит к разнице в качестве оказываемых гражданам услуг.

С другой стороны, они подчеркнули необходимость в уравнивании оплаты труда служащих обоих формирований и отметили, что бюджет на социальное обеспечение Национальной полиции почти в два раза превосходит аналогичный бюджет Гражданской гвардии.

Помимо этого, члены AEGC требуют увеличить число принимаемых на работу агентов по меньшей мере на 200% с целью компенсировать потери персонала последних лет.

Что касается вопросов безопасности, то здесь агенты Гражданской гвардии особо подчеркнули опасность патрулей, состоящих из одного человека, в условиях четвертого уровня антитеррористической тревоги. Подобная ситуация спровоцирована недостаточной укомплектованностью штата.

Офицеры также просят установить фиксированные часы работы, тем самым обеспечив им возможность сочетать работу с личной жизнью и заботиться о детях. Они не обошли вниманием и вопросы снабжения, отметив, что Гражданской гвардии крайне необходимы индивидуальные жилеты меньшего размера и веса, а также увеличить число жилетов женской модели. Обновления требует и автомобильный парк, так как многие машины имеют значительный пробег и существенно изношены. В особенности это касается транспортных средств, используемых для обеспечения гражданской безопасности.

Члены AEGC также выразили несогласие с применением Военно-уголовного кодекса по отношению к агентам Гражданской гвардии при выполнении функций полиции. По их мнению, данный нормативный акт может применяться только в тех случаях, когда служащие участвуют в миссиях военного характера.