Один из первых автомобилей короля Испании выставлен на онлайн-аукцион

Один из первых автомобилей короля Испании Фелипе VI, купе Volvo 480 ES, выставлен на торги на сайте Catawiki. Ставки принимаются до 27 декабря. По оценкам представителей сайта, стоимость машины может достигать 21 000-23 000 евро. Как сообщает газета 20 Minutos, будущий монарх водил эту машину в период между 1986 и 1988 годами. Автомобиль, ныне базирующийся в Мадриде, Фелипе использовал для поездок по Майорке.

Длина кузова Volvo 480 ES составляет 4,26 метра. Машина оснащена мотором мощностью 109 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 9,5 секунд. Максимальная скорость движения составляет 190 км/ч.

Автомобиль, пробег которого на сегодняшний день насчитывает 155 000 километров, был куплен бывшим королем Хуаном Карлосом и затем перешел в распоряжение его сына. Королева София также пользовалась им во время визитов на остров. В 1988 году компания Volvo выкупила машину у Королевского дома и сейчас снова выставила его на продажу.

"Машина находится в идеальном состоянии с точки зрения механики, так как она прошла полную диагностику и ремонт, включая замену ремня ГРМ, масла, фильтров и водяного насоса, а также чистку радиатора и заправку газа в кондиционер, который работает без нареканий. Автомобиль оснащен новыми шинами Firestone. Сохранена оригинальная обивка времен его использования королевской семьей. Незначительные дефекты текстиля по желанию могут быть ликвидированы самим покупателем. В машине установлена кассетная магнитола Pioneer 1986 года с возможностью загрузки дисков. Свидетельство о прохождении техосмотра действует до сентября 2018 года", - гласит объявление на сайте Catawiki.