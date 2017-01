Объемы продаж аудиокассет в Испании неожиданно выросли на 76%

Отчасти "виной" тому стал фильм "Стражи Галактики", главный герой которого Питер Квилл слушал созданную его матерью подборку песен Awesome Mix Vol.1. Фирменная продукция с символикой ленты включала в себя саундтрек на аудиокассетах, и в прошлом году поклонники фильма приобрели 4 000 подобных записей. Всего с момента выхода "Стражей Галактики" на экраны в стране было продано 11 000 таких кассет. В свете грядущей премьеры второй части фильма и появления компиляции Awesome Mix Vol.2 этот показатель может достичь еще более высокой отметки.

Вышеупомянутый пример – только один из факторов, повлиявших на рост популярности аудиопленок в последние годы. Ему способствуют и популярные исполнители, выпускающие свои записи на этом, казалось бы, устаревшем носителе: так, фанаты Джастина Бибера приобрели около тысячи кассет с его альбомом Purpose, а The Weeknd показал примерно аналогичные результаты продаж своего Beauty Behind the Madness в данном формате. Еще более впечатляющими оказались продажи альбома Эминема The Slim Shady (3 000 кассет) и выпущенного Принсем The Revolution (2 000 экземпляров).

В целом объем продаж аудиозаписей в прошлом году вырос на 3%. Число покупок и подписок на платформы вроде Spotify выросло на 76%. Кроме того, за прошлый год пользователи скачали 723,7 миллиона песен.

Темы: Общество