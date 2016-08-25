Новая Tesla доезжает из Мадрида в Барселону на одной подзарядке

Автомобили Tesla полностью электрические. В компании признают, что их машины очень дорогие. «Но мы хотим подчеркнуть, что каждая продажа помогает в разработке Tesla Model 3. Она будет более доступной», - отмечают в компании.

Модель P100D усовершенствовала не только свою батарею, но и другие характеристики. К примеру, машина разгоняется до скорости в 100 километров в час за 2,5 секунды, уступая в этом только Ferrari и Porsche 918. В Tesla с юмором отмечают, что эти два суперкара нельзя купить сейчас менее чем за миллион долларов, к тому же они менее практичны, потому что в их салоне не могут поместиться пятеро взрослых и двое детей, как в их модели S.