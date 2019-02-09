Неграмотные иностранцы тоже смогут получить испанское гражданство

Министерство юстиции Испании работает над проектом декрета, который облегчит процесс получения испанского гражданства для тех, кто не умеет читать и писать или испытывает в обучении трудности, которые не позволяют ему сдать обязательные экзамены по испанскому языку и культуре.

Возможность подачи заявления на получение гражданства для неграмотных уже была предусмотрена законодательством 2016 года, однако в нём отсутствовали конкретные требования и процедура.

В настоящее время, чтобы стать обладателем испанского паспорта, необходимо сдать два экзамена в Институте Сервантеса: на уровень владения языком не ниже A2 и на знание конституционных и социокультурных основ Испании.

В министерстве подчёркивают, что должны соблюдаться принципы равенства и недискриминации, установленные конституцией страны. Отмечается, что процесс получения гражданства может проходить путём сдачи определённых экзаменов, однако система оценки не должна быть одинаковой для всех. Авторы законопроекта стремятся оказать «разумную поддержку» неграмотным получателям гражданства.

В Минюсте также поясняют, что действие декрета не будет распространяться на тех, кто не может подтвердить необходимый уровень знаний в силу низкого культурного уровня или ограничений личного характера.

По общим правилам, помимо сдачи экзаменов, заявитель должен продемонстрировать хороший уровень гражданского поведения, а также прожить в стране не менее 10 лет подряд. Этот срок снижается до пяти лет для беженцев, и до двух лет – для латиноамериканцев, потомков евреев-сефардов, граждан Андорры, Филиппин, Экваториальной Гвинеи и Португалии. Кроме того, через два года заявление могут подавать те, кто был рождён на территории Испании, состоит в браке с испанцем или испанкой или имеет хотя бы одного близкого родственника (родители, дедушка или бабушка) испанской национальности.

По данным Национального статистического института в 2017 году было выдано около 26 тысяч свидетельств, подтверждающих испанское гражданство по праву проживания. При этом годом ранее их число превысило 93 тысячи. Большинство получателей гражданства – выходцы из Южной и Центральной Америки.