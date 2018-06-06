NatGeo и Уилл Смит отметили мастерство кастельеров Таррагоны

В 9 серии, посвящённой теме человеческого разума, американский актёр Уилл Смит, выступающий в сериале в качестве ведущего, рассказывает о конкурсе кастелей, который регулярно проводится в Таррагоне.

«Сила и сложность человеческого разума проявляется также в случае с «человеческими замками», в которых может быть более десяти уровней», - так в документальном фильме описывается каталонская традиция. Кастели предстают как свидетельство наличия у людей «способности объединять умы и работать как единое целое».

В сериале показаны фрагменты последнего конкурса, проходившего на Tarraco Arena Plaza в Таррагоне. NatGeo отмечает, что создание таких человеческих конструкций требует от команды скоординированности и целостности, а выстраивание десятиуровнего «замка» сравнивается с такими сложнейшими задачами как подготовка космонавтов или строительство небоскрёбов.