Наследница Inditex снова выходит замуж

Дочь владельца корпорации Inditex Амансио Ортега Марта выходит замуж за Карлоса Торретту.
По информации журнала Corazón, свадьба состоится следующей осенью.
Марта Ортега пойдёт под венец во второй раз после неудавшегося брака с профессиональным наездником Серхио Альваресом Мойя. Для жениха, сына дизайнера Роберта Торреты, это будет первый брак. Пара вместе с 2016 года.
Сообщается, что Торрета сделал предложение дочери испанского миллиардера в марте в семейном особняке Ортега в Ла-Корунье и преподнёс ей кольцо из белого золота с бриллиантами.
Церемония предположительно пройдёт во владениях отца невесты в Ансейсе (Ла-Корунья), там же, где она сказала «да» своему первому мужу.Темы: Общество