Население Барселоны быстро растет за счет иностранцев

В Барселоне, по данным на 1 января 2019 года, было зарегистрировано 1 650 358 жителей. За последние 11 лет население каталонской столицы выросло на 21 422 человек, говорится в докладе городского совета.
Рост населения Барселоны обеспечен мигрантами. В городе проживают представители 180 стран. А 27% всех жителей родились за границей. Между тем рождаемость в самой Барселоне находится на самом низком с 2003 года уровне.
Каждый пятый житель Барселоны - иностранец. Среди иностранных жителей, поселившихся в Барселоне в 2018 году, больше всего итальянцев (за год сюда перебрались 4776 человек). На втором месте венесуэльцы (+2249). Убежище чаще всего просят приезжие из Венесуэлы, Гондураса, Колумбии. Самые большие диаспоры - итальянская, китайская и пакистанская.Темы: Общество Барселона