На траурной акции в Барселоне развернули антимонархические плакаты

На фасаде дома №9 на площади Каталонии вывесили растяжку с текстом на английском языке «Испанскому королю не рады в Каталонских странах» (The Spanish king is not welcome in the catalan countries). Надпись сопровождалась перевёрнутым изображением короля Фелипе VI. Растяжка появилась в четверг вечером на верхнем этаже здания, который принадлежит ярому стороннику независимости Каталонии. Полиция предприняла попытку снять растяжку в преддверии траурной акции на площади, но её повесили обратно.

Ещё один плакат с лозунгом «Ваши войны, наши мёртвые» (Vuestras guerras, nuestros muertos) был размещён на другом здании на бульваре Рамбла. На нём также был снимок дона Фелипе, пожимающего руку королю Саудовской Аравии Абдул-Азизу.

Третий элемент политической пропаганды был замечен на Рамбле рядом с местом возложения цветов в память о жертвах теракта 17 августа 2017 года. Его текст гласил: «Без них эта акция – обман», с отсылкой к каталонским политическим заключённым.

