На Рафаэля Надаля ополчились из-за фото на месте трагедии на Майорке

По Сети разлетелась фотография Рафаэля Надаля в резиновых сапогах по колено в грязи, чистящего затопленный гараж на Майорке. Многие восхитились моральными качествами теннисиста, в то время как другие усмотрели в снимке «показуху» для СМИ.

Теннисист не стал комментировать эту ситуацию, но его дядя Тони Надаль, бывший тренер первой ракетки мира, вступился за племянника. Он подчеркнул, что единственным намерением спортсмена было помочь пострадавшим, а не покрасоваться перед журналистами. Академия Манакора, владельцем которой является тренер, также была в числе заведений открывших двери для пострадавших. Тони Надаль добавил, что критикам стоит «посмотреть на себя в зеркало» и подумать, «насколько хорошо они себя ведут в жизни».

На защиту Надаля стал и пилот Формулы-1 Карлос Сайнс. В Twitter он ответил одному из пользователей, оставивших негативный комментарий. Гонщик отметил, что критиковать в социальных сетях легко, и некоторые люди всегда ищут только негативную сторону.