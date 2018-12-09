На приёме у королей Испании китайскому лидеру подавали шардоне Legardeta

В меню торжественного ужина, организованного в испанском королевском дворце по случаю визита председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань, вошло белое вино Chivite Legardeta Chardonnay 2017 года, пишет El Economista.

Особую важность событию придавало то, что Си Цзиньпин посетил Испанию с официальным визитом впервые. По прибытию в Мадрид китайский лидер отметил, что страны имеют долгую историю взаимоотношений, благодаря древним торговым путям из Азии в Европу. Испанская столица стала первой остановкой Си Цзиньпина в Европе, после которой он отправился в Португалию и Латинскую Америку.

Управляющий Chivite Хулиан Чивите отметил, что для винодельни «большая честь, что королевский дворец выбрал Legardeta для столь важной встречи» и добавил, что «этот выбор подтверждает качество и уникальность вин».

Вино для ужина у королей Испании было изготовлено на винодельне Finca de Legardeta в регионе Тьерра-Эстрельа, особый климат и тип почвы в котором идеально подходят для создания шардоне.