На пляже в Галисии появилась инсталляция из мусора

Компания Ron Barceló, выпускающая одноименный ром, и коллектив Basurama создали инсталляцию "Любить море" из мусора, собранного на пляже Риасор в Галисии после ночных гуляний по случаю праздника Сан-Хуан. Как сообщают информационные агентства Испании, композиция призвана повысить уровень сознательности населения и побудить молодежь к ответственному поведению.
Участники группы Basurama с помощью волонтеров создали инсталляцию длиной 15 и шириной 5 метров, которая занимает площадь в 850 квадратных метров. Согласно пресс-релизу Ron Barceló, объем отходов, использованных для создания объекта, эквивалентен примерно 100 000 бутылок.
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