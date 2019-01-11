На площади Каталонии в Барселоне планируются усилить присутствие полиции

Мэрия Барселоны собирается активно бороться со стихийной торговлей на станции метро и железнодорожной станции Plaça de Catalunya. Для этого будет усилено полицейское присутствие Мосос-д'Эскуадра и Городской гвардии на площади Каталонии в сотрудничестве с Renfe и Транспортной компанией Барселоны (TMB).

Как отметили в подразделении по безопасности, важно не только проводить рейды, чтобы освободить общественные места от стихийной торговли, но и поддерживать их в таком состоянии,. С другой стороны, отмечается, что обеспечить присутствие большого числа агентов на постоянной основе сопряжено с определёнными трудностями, поскольку значительная часть ресурсов направлена на предотвращение терактов.

8 января состоялся один из регулярных полицейских рейдов, в результате которого было конфисковано 915 товаров и составлен 21 протокол. Сообщается, что такие операции проводятся примерно дважды в неделю, но, как правило, без задержаний. Полиция лишь фиксирует личности уличных торговцев, и, как следствие, уже на следующий день после рейда «одеяльщики» вернулись на свои привычные места.

Говоря о введении штрафов за торговлю контрафактной продукцией, в департаменте отметили, что такая возможность существует, однако более эффективной мерой считается наложение штрафа на оптовиков, которые предоставляют продукцию уличным торговцам.