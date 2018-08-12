На пешеходных переходах Мадрида появятся стихи горожан

Мэрия Мадрида приглашает всех жителей столицы поучаствовать в необычном поэтическом конкурсе. Лучшие стихи горожан появятся на месте «зебр» на пешеходных переходах.

Отправить своё произведение на суд жюри можно с помощью портала versosalpaso.madrid.es до 2 сентября. Стихи должны содержать от 15 до 80 символов, включая пробелы. Принимаются работы на любом языке.

Как сообщили местные власти, в состав жюри войдут писатели, редакторы, журналисты и поэты.

Победители будут выбраны 6-7 сентября, а начиная с октября стихи украсят 1100 пешеходных переходов в 21 районе Мадрида.

Инициатива Versos al paso принадлежит столичной мэрии и группе Boa Mistura и направлена на то, чтобы напомнить жителям о ценности поэзии и литературы, а также на то, чтобы повысить вовлечённость жителей в создание городского пространства.