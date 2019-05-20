На острове Лансароте 10 человек оштрафованы за поедание буревестников

Компания из 10 человек была застигнута врасплох полицейскими в момент поедания серых буревестников - птиц, находящихся под защитой в Испании с 1986 года. Каждому выписан штраф в размере 8600 евро.
По словам полицейских, их внимание привлек запах жареного мяса, идущий со скал. Они обнаружили группу отдыхающих, которые устроили пикник на утесе. Сотрудники правоохранительных органов из укрытия сделали фотографии, подтверждающие, что в качестве мяса для шашлыка использовались серые буревестники, охота на которых запрещена. К тому же сейчас у них период гнездования и они становятся легкой добычей.
У отдыхающих была с тобой переносная кухня, стулья, столы. Среди них был известный на острове бизнесмен, сообщают местные СМИ.Темы: Общество