На Майорке установят таблички в память о жертвах франкизма

Власти Майорки сообщили, что в декабре на острове начнут устанавливать таблички с именами 19 местных жертв франкизма: 18 мэров и председателя Совета провинции.

Латунные таблички будут идентичны тем, которые на протяжении многих лет устанавливались в Европе в память о жертвах нацизма в рамках проекта «Камни преткновения», запущенного в 1992 году немецким художником Гюнтером Демнигом. Ассоциация Memoria de Mallorca связалась с автором, и он дал своё согласие на использование идеи. На сегодняшний день более 60 тысяч таких памятников установлены в 180 городах по всей Европе.

Таблички выполнены в форме надгробной плиты и обычно встраиваются в мостовые и тротуары. На них указывается, что определённый человек жил или работал в этом месте.

Инициатива установки памятных знаков на Майорке принадлежит второму заместителю Совета Майорки по делам гражданского участия Хесусу Дорадо, представляющему партию Podemos. В администрации острова отметили, что в Испанию проект приходит впервые.