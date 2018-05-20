На Майорке пройдёт фестиваль в защиту морских растений

Международный фестиваль искусств, экологии и устойчивого туризма пройдёт на Майорке. Он будет посвящён «морским травам», а точнее – посидонии океанской.

Как сообщили в ассоциации Posidonia, фестиваль будет проходить в Пальме и Дейе. 19 мая состоится его открытие в столице острова, а 26 мая фестиваль продолжится мероприятиями в Дейе.

Участники фестиваля смогут бесплатно посетить художественные, культурные и научные мероприятия, выставки, музыкальные выступления и презентации, а также насладиться водными развлечениями и специальными туристическими маршрутами.

Спонсором фестиваля выступает Агентство туризма Балеарских островов. Мероприятие призвано привлечь внимание к сохранению посидонии, которая играет важную роль как для морского дна, так и для побережья. Одна из главных целей фестиваля – выработать устойчивые решения для развития новой туристической культуры.