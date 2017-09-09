На Форментере отслеживают браконьеров с помощью дронов

Совет Форментеры запустил программу патрулирования побережья с помощью дронов. Основной целью проекта является пресечение случаев нелегальной рыбалки.
В Совете пояснили, что использование дронов дополняет деятельность береговой охраны. К тому же, как отмечают местные власти, такие меры не требуют больших затрат.
Компания, специализирующаяся на ведении наблюдения с помощью дронов, проводит 15 вылетов в месяц. После каждой инспекции составляется подробный отчёт с фотографиями и описанием зафиксированной деятельности, которая может являться незаконной.
Проект был запущен 15 июля и продлится до 31 декабря. Его стоимость составляет 11 тысяч евро без НДС.Темы: Общество