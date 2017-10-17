На фоне каталонского конфликта испанцы стали больше смотреть телевизор

Объем потребления телевизионного контента испанскими зрителями в первой половине октября вырос на 15 минут в среднегодовом выражении и на 16 минут в сравнении с сентябрьскими данными, сообщают информационные агентства страны. Произошло это на фоне событий в Каталонии.

В общей сложности в первой половине месяца каждый зритель провел у экрана в среднем 4 часа 7 минут, в то время как годом ранее данный показатель составлял 3 часа 52 минуты. В сентябре жители страны провели у голубых экранов в среднем 3 часа 51 минуту.

В Каталонии, в свою очередь, время просмотра выросло в еще большей степени – на 24 минуты по сравнению с прошлым октябрем. Каждый житель региона смотрел телевизор в течение 4 часов 16 минут. В октябре 2016-го каталонцы посвящали этому занятию 3 часа 52 минуты, а в сентябре 2017-го – 3 часа 51 минуту.

Полученные данные свидетельствуют о том, что пик численности телезрителей пришелся на воскресенье, 1 октября, когда жители как всей Испании в целом, так и Каталонии в частности следили за ходом референдума: первые провели у экрана в среднем 4 часа 54 минуты, а вторые – 5 часов 45 минут.

Помимо этого, еще два пика телезрительской активности пришлись на выступления короля Фелипе VI 3 октября и главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона 10 октября. В первом случае испанцы смотрели ТВ 4 часа 12 минут, а жители Каталонии – 5 часов 6 минут. Во втором эти цифры составили 4 часа 43 минуты и 4 часа 13 минут соответственно.