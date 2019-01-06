На дорогах Малаги изменится скоростной режим

С 29 января на автомобильных трассах в провинции Малага будет введено новое скоростное ограничение в 90 км/ч.

Соответствующие изменения к Генеральному регламенту дорожного движения были одобрены Советом министров 28 декабря. Они предполагают разные ограничения по типу транспортного средства, которые были рассчитаны в зависимости от уровня аварийности.

Отныне на дорогах Малаги мотоциклы, легковые автомобили и автобусы не должны ездить со скоростью выше 90 км/ч. Исключение составляют автобусы, не оборудованные ремнями безопасности, максимальная допустимая скорость для которых составит 80 км/ч. Такое же ограничение устанавливается для грузовиков.

В региональном представительстве правительства Испании заявили, что изменение скоростного режима преследует цель снижения уровня аварийности на дорогах. Заместитель председателя представительства в Малаге Мария Гамес отметила, что ежегодно по всей стране на дорогах гибнут сотни людей, а в 20% случаев ДТП с пострадавшими причиной становится превышение скорости.

В Малаге мера будет распространяться на дороги, которые находятся в ведении Собрания депутатов провинции, Совета Андалусии и испанского государства. Их протяжённость в сумме составляет почти 2 тысячи километров.