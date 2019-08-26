Мясной рулет компании Magrudis - источник листериоза в Испании

Мясной рулет, который под маркой La Mecha продавала в Андалусии компания Magrudis, оказался источником распространения листериоза. Об этом сообщили информационные агентства Испании.
В результате в Испании листериозом заразились около 200 человек, а трое погибли. Роспотребнадзор выступил с предупреждением для российских туристов и особенно отговаривал беременных женщин от поездов в Испанию.
Кроме того, Роспотребнадзор усилил контроль на границе. В ведомстве отметили, что мясная продукция из Испании и так не поступает в РФ. Но санитарно-карантинный надзор на пунктах пропуска сейчас проводится тщательнее обычного.
Magrudis - семейная компания, основанная в 2013 году. Специализируется на мясной продукции. Как говорится на официальном сайте компании, для производства используется только качественное мясо без усилителей вкуса и консервантов.Темы: Общество