МВД Испании проводит проверку из-за скандального рождественского меню для полицейских

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо отдал распоряжение полиции провести внутреннее расследование после того, как в Сеть попали фото скудного рождественского ужина для сотрудников полиции из числа дополнительных сил, которые были направлены в Каталонию.

Снимки вызвали шквал критики в адрес МВД. Среди рождественских блюд, запечатлённых на фото, видны спагетти, салат из перцев и маслин, жареная треска и крокеты. Фото сделали и опубликовали в социальных сетях некоторые полицейские, которые были размещены на корабле Rhapsody в порту Барселоны.

Меню раскритиковали сотрудники полиции самого разного уровня, в том числе представители Испанской конфедерации полиции. Негодующие интернет-пользователи отметили, что некоторым заключённым в тюрьмах достался более пышный ужин.

Как сообщает газета La Vanguardia, министр внутренних дел потребовал как можно скорее выяснить обстоятельства этих событий и найти ответственных.