МВД Испании не запрещает снимать полицейских на камеру

Министерство внутренних дел Испании распространило внутреннюю инструкцию, один из пунктов которой касается фото- и видеосъёмки сотрудников полиции посторонними лицами. Из документа следует, что съёмка и использование данных агентов не запрещены, если это не представляет угрозы для самих сотрудников полиции, членов их семей, полицейских операций или зданий.

МВД подготовило этот документ, чтобы разъяснить некоторые нарушения, предусмотренные Законом о гражданской безопасности, накануне обсуждения внесения изменений.

Согласно действующего законодательства использование изображений сотрудников сил безопасности и их личных данных является нарушением, но МВД поясняет, что это касается лишь тех случаев, когда оно ставит под угрозу безопасность агентов и их близких или успех полицейской операции. В министерстве отметили, что такие случаи должны быть более детально обозначены в новом законе. При отсутствии угроз и рисков, съёмка или использование данных агентов, по мнению ведомства, не должны считаться нарушением. При этом у агентов также есть право получить данные о том, кто их снимает.