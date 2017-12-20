МВД Испании будет распределять мигрантов в центрах временного содержания по национальности и религии

Министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо представил на этой неделе проект Центра временного содержания иностранных граждан в Альхесирас (Кадис), строительство которого начнётся в 2018 году. Предполагается, что новый формат будет в дальнейшем использоваться и для других подобных учреждений.

По информации El País, полицейских в новом центре заменит гражданский корпус. Кроме того, предполагается расширенный подход к классификации и распределению нелегальных мигрантов, в соответствии с их полом, происхождением, национальностью и религиозной принадлежностью.

В ходе презентации, министр заявил, что создание новой организации позволит улучшить «условия, как для задержанных, так и для работников».

Альхесирас оказался единственным городом в Испании, администрация которого выразила готовность принять один из центров временного содержания. Ещё несколько учреждений планируется построить в Мадриде и Малаге.

Новый центр, под который был выделен участок площадью 20 тысяч квадратных метров, сможет разместить 705 нелегалов. Для обеспечения его деятельности понадобится 350 сотрудников. По завершении строительства к 2020 году центр в Альхесирасе станет самым крупным таким учреждением на территории Испании и заменит ныне действующий центр в Ла-Пиньере. На данный момент все испанские центры могут в совокупности разместить 610 нелегальных мигрантов.