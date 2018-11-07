Мужчине грозит почти 5 лет тюрьмы за украденный сэндвич в Барселоне

Прокуратура просит 4 лет и 10 месяцев лишения свободы для мужчины, который обвиняется в краже бутерброда в одной из булочных Барселоны.

Мужчине вменяется в вину ограбление с применением насилия и угроз, а также использование оружия в общественных местах.

В заключении прокуратуры сообщается, что инцидент произошёл 26 марта в 07:30. Мужчина вошёл в заведение и попытался взять с полки сэндвич. Одна из продавщиц хотела помешать ему, но ей пришлось отступить, когда мужчина начал размахивать металлическим предметом, похожим на обрезанную жестяную банку из-под напитков. Этот предмет и был сочтён оружием.

Мужчина добился своего и вышел из булочной с бутербродом. Позже каталонская полиция нашла его неподалёку.