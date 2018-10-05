Мусульманин остановился в Испании на трассе, чтобы помолиться

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлён мужчина, который остановил автомобиль на обочине одной из испанских трасс, чтобы помолиться.

В 17-секундном ролике видно, как неизвестный, предположительно последователь ислама, расположился на коврике позади машины серебристого цвета и совершает молитву.

Где именно были сделаны кадры неизвестно. Видео появилось в Facebook на странице группы N332, посвящённой дорожному движению в Испании. В комментариях к публикации пользователи отмечали, что такое поведение на дороге недопустимо и может стать причиной аварии. Некоторые при этом подчёркивали, что уважают чужую религию.