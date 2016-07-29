Молодые испанцы стали больше развлекаться, но раньше возвращаться домой

По сравнению с прошлым десятилетием испанская молодежь стала посвящать больше времени развлечениям и чаще посещать ночные заведения, хотя домой они при этом возвращаются раньше. К такому выводу пришли специалисты Центра по работе с молодежью имени королевы Софии при Фонде помощи по борьбе с наркотической зависимостью (FAD) в рамках работы над докладом «Ночные вечеринки: исключительно испанский ритуал?».

Согласно его результатам, сейчас подростки и молодые люди уделяют развлечениям 41 час в неделю, в то время как в 2003 году эта цифра составляла 24 часа. 78% опрошенных отметили, что в прошедшем году ходили на ночные вечеринки, что на 5,8% больше, чем в 2007 году.

Эксперты проанализировали привычки испанской молодежи в области развлечений на основе телефонного опроса, проведенного в 2015 году с участием 2 013 человек в возрасте от 16 до 29 лет, а также статистических данных Института молодежи (Injuve). Исследование показало, что 30,4% молодых людей возвращаются домой до двух часов ночи, а еще 31,2% - в период с двух до четырех. До 2007 года раньше часа ночи домой возвращались только 10% респондентов, в то время как сейчас эта цифра выросла до 20%. Девушки приходят домой раньше, чем юноши. Позже всего возвращаются представители возрастной группы от 20 до 24 лет.

В вечернее и ночное время 62,6% опрошенных ходят в бары, кафе и пабы, 38,5% - на дискотеки, 35,5% - домой к друзьям, 21,1% - в рестораны, 18,8% устраивают массовое распитие алкоголя на улице, а еще 13,1% предпочитают концерты. По словам примерно половины респондентов, ночные развлечения дают им ощущение «чего-то иного, не рутинного». 30% любят их за ощущение свободы, а 26,3% - за то, что ночь, по их мнению, - время молодых.