Министр внутренних дел Испании пообещал убрать колючую проволоку на границе с Марокко

Новый министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка собирается убрать колючую проволоку на границе автономных городов Сеуты и Мелильи, которая предназначена для того чтобы сдерживать нелегальных мигрантов.

Правозащитники на протяжении долгого времени призывали снять проволоку с пограничных ограждений, которые отделяют испанские эксклавы от Марокко, из-за того, что нелегалы получают серьёзные травмы, пытаясь перебраться через заборы.

Гранде-Марласка назвал это направление одним из приоритетных и пообещал демонтировать проволоку в ближайшее время. По его словам, борьба с нелегальной миграцией требует иного подхода.

Колючая проволока была нанесена на некоторые части ограждений в 2005 году при социалистическом правительстве Хосе Луиса Родригеса-Сапатеро. Два года спустя её сняли из-за многочисленных глубоких ран у мигрантов, а в 2013 году консервативное правительство Мариано Рахоя вновь вернуло проволоку на границу.