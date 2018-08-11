Мигрантов в Испании могут начать распределять по разным регионам

Министр труда, миграции и соцобеспечения Испании Магдалена Валерио призвала к «совместным и скоординированным» действиям центрального правительства, автономных сообществ и местных администраций в целях снижения миграционного давления на страну.

С таким заявлением министр выступила на заседании по анализу миграционной ситуации в Испании, в котором приняли участие представители различных ведомств и организаций.

С начала года в страну прибыло более 22 тысяч нелегалов, что почти равно общему числу мигрантов, пересекших испанскую границу за весь 2017 год.

На заседании никаких конкретных мер выработано не было, но прозвучало предложение о распределении прибывающих в Испанию мигрантов между автономными сообществами при финансовой поддержке центрального правительства. В первую очередь, регионам, которые в меньшей степени затронуты миграционными потоками, предлагается принимать несовершеннолетних беженцев без сопровождения родителей. В настоящее время на территории Испании, преимущественно в Андалусии, Стране Басков, Сеуте и Мелилье, находится около 8 тысяч мигрантов, которые относятся к этой категории.

В то же время, несмотря на проработку различных альтернатив, министр подчеркнула, что правительство не намерено заниматься урегулированием статуса нелегальных мигрантов, и отметила, что необходимо бороться с эмиграцией в странах происхождения.