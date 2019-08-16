Миграционная мафия начала использовать гидроциклы для доставки нелегалов в Испанию

В последнее время набирает популярность относительно новый способ доставки нелегальных мигрантов в Испанию из Марокко. Перевозчики используют для этого гидроциклы. Три минуты - и «клиент» уже в Сеуте. А стоит услуга от 500 до 1000 евро, сообщают испанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
На прошлой неделе Гражданская гвардия задержала двоих таких перевозчиков - это граждане Марокко, которые доставляли нелегальных мигрантов на гидроциклах к берегам Испании. Один из них - несовершеннолетний. Завидев агентов, оба сбросили мигрантов в воду и попытались скрыться.Темы: Общество