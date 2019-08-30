Между Майоркой и Меноркой плавает 3,7 тонны мелкого пластика

В Канале Менорка (морской коридор широкой 36 километров между островами Майорка и Менорка) находится приблизительно 3,7 тонны пластикового мусора. Исследование опубликовано в Environmental Pollution.
Всего в этой акватории насчитали 752 миллиона пластиковых предметов, общий вес которых составляет 3,7 тонны. Это небольшие объекты, точнее пластиковые фрагменты, на которые распадаются более крупные предметы под воздействием волн и течений. «Эти частицы представляют серьезную угрозу для морской экосистемы, потому что они попадают в пищевую цепочку и в итоге оказываются в пище человека», - предупреждают экологи.Темы: Общество Пальма де Майорка