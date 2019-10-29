Метро Мадрида может стать круглосуточным

Власти Мадрида хотят со временем сделать круглосуточным работу метро, по крайней мере в выходные дни.
Как пишет издание 20Minutos со ссылкой на заместителя главы Мадридского автономного сообщества Игнасио Агуадо, переход на круглосуточное метро будет реализован в несколько этапов.
Уже в 2020 году столичная подземка будет переведена на новый график работы по выходным дням: метро будет закрываться в 2:30. На этом этапе городские власти собираются наблюдать за спросом и делать выводы о целесообразности внедрения остальных этапов.Темы: Общество Мадрид