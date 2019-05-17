Месси отказался аплодировать каталонским политзаключенным

На очередной церемонии награждения в Барселоне футболист Лионель Месси отказался аплодировать в поддержку политических заключенных Каталонии.
Как сообщают местные СМИ, церемония проходила в четверг. Месси в числе других награждали за вклад в защиту самобытности Каталонии. Награды лично вручал глава Каталонии Ким Торра.
В ходе церемонии часть собравшихся начала скандировать «Свободу политическим заключенным!». Раздались аплодисменты. Месси оказался одним из немногих, кто не поддержал эти овации.Темы: Общество Месси Политика Спорт