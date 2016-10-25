Мэрия Жироны потребовала снять сексистскую афишу цирка

Мэрия Жироны потребовала от руководства цирка Raluy Legacy убрать афишу, которую власти сочли «сексистской» и «эротической». Как сообщают информационные агентства Каталонии, на ней в соблазнительных позах изображены две девушки в коротких платьях. Мэр города Марта Мадренас заверила, что причиной разногласий стала не длина одежды, а «поведение девушек».

«Их демонстрируют как эротический продукт, который никоим образом не связан с рекламируемым зрелищем. С нашей точки зрения, это абсолютно сексистская афиша, эксплуатирующая неприемлемые для общества стереотипы», - объяснила Мадренас.

Владельцы цирка, который в настоящее время находится в городе Касса-де-ла-Сельва и в скором времени планирует дать представление в Жироне, заверили, что не разделяют мнение городской администрации. Они признались, что удивлены возникшей вокруг их афиш полемикой, и заявили, что не будут снимать рекламу, если мэрия не попросит об этом официально. Мадренас, в свою очередь, ответила, что этого власти делать не будут, однако сообщат об этом эпизоде в Каталонский институт женщин (ICD) и Обсерваторию женщин в средствах массовой информации. «Этот случай необходимо обсудить и поразмышлять на эту тему», - подчеркнула Мадренас.