Мэрия Мадрида проигнорировала массовое распитие алкоголя в центре города

В минувшую субботу на мадридской площади Дос-де-Майо в районе Маласанья вновь состоялось массовое распитие алкогольных напитков, сообщает газета ABC. Произошло это с молчаливого согласия советника центрального столичного района Хорхе Гарсии Кастаньо. На площади собрались сотни человек, и, по свидетельству местных жителей, муниципальная полиция никоим образом не вмешалась в происходящее. Эту информацию подтвердил и проживающий неподалеку депутат-социалист Диего Крус. В результате сама площадь и прилегающие к ней улицы оказались заполнены пустыми бутылками и залиты напитками и мочой несмотря на действующий региональный закон, в соответствии с которым подобные нарушения караются штрафами в размере до 600 евро.