Мэрия Бильбао запретила кампанию по снижению рисков от употребления кокаина

Информационные пункты, которые предоставляют жителям Бильбао сведения о сексуальном здоровье и наркотических веществах в зонах наиболее активной ночной жизни, прекратят распространение визиток с советами для любителей кокаина. Как сообщает газета 20 Minutos, решение о прекращении кампании было принято мэрией в связи с разгоревшейся полемикой.

"Хорошенько измельчи свою дорожку, иначе она может повредить твои ноздри" или "Нюхай только через скрученные тобой лично трубочки – употребляй более безопасно" – вот только некоторые из "советов", которые были напечатаны на визитках. Представители городского департамента здравоохранения заявили, что изначально основной целью инициативы было "снижение рисков употребления наркотиков", однако сейчас она потеряла свою актуальность, так как современная публика "стала совсем другой". "У нас наверняка появятся новые идеи", - отметили чиновники.

Представители местного крыла Народной партии (PP), в свою очередь, объяснили решение о прекращении кампании тем, что, несмотря на ее факт ее проведения в специализированной информационной точке для тех, кто принимает наркотики, "вручать им своего рода набор для их употребления под столь фривольным и почти радостным лозунгом – настоящая глупость".