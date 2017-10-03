Мэрия Барселоны предложила юридическую помощь пострадавшим от полиции на референдуме

Мэр Барселоны Ада Колау выступила с предложением от имени муниципальных властей оказать юридическую помощь пострадавшим от действий государственных сил безопасности во время каталонского референдума, которые хотели бы подать на правоохранительные органы в суд.

Правительство Каталонии уже обратилось в суд с заявлением в связи с нарушением общественного порядка Национальной полицией и Гражданской гвардией.

Как сообщает Europa Press, Колау назвала действия полиции при попытках очистить избирательные участки в воскресенье «точкой перегиба».

Мэр Барселоны также призвала международное сообщество принять меры в отношении испанского правительства. По её словам, если правительство Мариано Рахоя будет продолжать следовать той же линии, это лишь спровоцирует новые столкновения.